AIG må betale Terra-kommuner 93 millioner kroner

Dommen ble avsagt i Oslo tingrett mandag.

Erstatningen er for tapet på investeringer som ble gjort etter råd fra meglerforetaket Terra Securities i 2008. De åtte kommunene kjøpte amerikanske obligasjoner.

I dommen heter det blant annet at det var for høy risiko forbundet med svært kompliserte produkter, og at Terra Securities ASA ikke burde solgt disse til kommuner, og at salget ikke burde vært gjennomført.

«Det var forutsatt solgt til institusjonell eller sofistikert institusjonell investor. Kommunene kommer ikke i en slik gruppe», skriver tingrettsdommer Dagfinn Grønvik.

Dette får Terra-kommunene i erstatning Hattfjelldal: 8,9 millioner Hemnes: 8,4 millioner Narvik: 13,2 millioner Rana: 14,9 millioner Bremanger: 17,2 millioner Haugesund: 12,7 millioner Kvinesdal: 7,1 millioner Vik: 10,4 millioner

Hattfjelldal kommune i Nordland er tilkjent sakskostnader i saken på vegne av de åtte kommunene.

Terra-kommunene Vik, Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik og Rana har krevd til sammen 934 millioner kroner. I tillegg har Citigroup Global Markeds Limited meldt inn krav på 128 millioner kroner, mens Jernbygg AS og Akershus interkommunale pensjonskasse til sammen krever 99 millioner kroner.

Terra-saken har allerede vært innom rettssystemet i flere omganger. I 2015 inngikk sju Terra-kommuner en forliksavtale med DNB og slapp unna deler av tapet sitt.

Bakgrunnen for saken var at åtte norske kraftkommuner tapte store summer da de investerte fremtidige inntekter etter råd fra meklerne i Terra Securities. I en dom fra Borgarting lagmannsrett ble forsikringsselskapet ACE European Group Limited dømt til å betale de åtte kommunene 50 millioner kroner i erstatning, samt forsinkelsesrenter, noe som til sammen utgjorde omtrent 80 millioner kroner. Kommunene gikk til sak mot forsikringsselskapet til Terra Securities, etter at meglerselskapet gikk konkurs.