Derfor topper Førde på Kommunebarometeret

Slik Kommunal Rapport har satt sammen Kommunebarometeret, er det Førde som i 2018 topper den endelige tabellen.

Kommunen har vært i toppsjiktet de siste fire årene, og er i år knepent foran Røyken, Mandal, Hole og Bærum i kampen om seieren. Men hvorfor er det Førde som topper?

Hovedforklaringen ligger i at kommunen er i eller nær toppen innen de to klart viktigste sektorene: Grunnskole og pleie og omsorg. I tillegg er det en markant forbedring i nøkkeltallene hva gjelder økonomi og kostnadsnivå, i en kommune med et inntektsnivå som ligger noe under landsgjennomsnittet. Dessuten er det bare én sektor hvor Førde havner langt nede på tabellen – sosialtjeneste, som har relativt lav vekt.

Grunnskole: Førde er den kommunen i landet som over tid har lavest andel elever på laveste mestringsnivå på 5. trinn. Også på ungdomsskolen er denne statistikken helt i toppsjiktet. I få kommuner sier så stor andel av elevene at de trives godt på skolen. Andelen lærere med nok studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk har økt betydelig.

Pleie og omsorg: To tredeler av sektoren har bedre nøkkeltall enn for et år siden. Andel ansatte med fagutdanning har vært lav i kommunen, men er nå gjennomsnittlig. Få andre har så god dekning av geriatrisk sykepleier. Mange gamle har et dagtilbud. Hjemmetjeneste settes raskt i gang, og nærmest ingen pasienter på sykehus må bli liggende etter at de er klare for utskrivning.

Økonomi: Driftsmarginen er god, langt bedre enn i 2016 og bedre enn snittet. Disposisjonsfondet vokser, mens gjeldsgraden har gått betydelig ned de to siste årene.

Kostnadsnivå: Førde har klatret betydelig på denne tabellen, fordi kostnadene det siste året har stått i ro når vi justerer for utgiftsbehovet og for lønns- og prisvekst. Skolen er nær de billigste i landet, og i pleie og omsorg har utgiftene falt med nesten 10 prosent på tre år. I barnevernet stoppet veksten i utgiftene endelig opp i fjor, i motsetning til i mange andre kommuner. Men særlig innen kommunehelse ligger Førde fortsatt ganske høyt; 16 prosent over landsgjennomsnittet.