Møte om sammenslåing i nord er utsatt

Årsaken er at Troms har besluttet å ha et ekstraordinært møte i fylkestinget, melder NRK.

Møtet i fellesnemnda, som har ansvar for å forberede og gjennomføre sammenslåingen, skulle opprinnelig vært avholdt 13. august.

– Når Troms nå har behov for et fylkestingsmøte, synes jeg det er helt naturlig å finne en annen dato slik at vi i etterkant av det møtet kan gå i dialog med Troms, sier Mæland til NRK.

Fylkestinget i Finnmark vedtok i slutten av juni ikke å sende representanter til fellesnemnda. Det har gjort situasjonen for Troms’ representanter betydelig vanskeligere, ifølge fylkesrådsleder Willy Ørnebakk.

– Ingen hadde sett for seg at deltakelsen fra Finnmark skulle bli null medlemmer. Vi er i en meget spesiell situasjon, sier han.

