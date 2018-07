Retten var ulovlig satt med vararepresentant til Stortinget

Når Myrvold ikke sitter som lekdommer i retten er han vararepresentant til Stortinget for Senterpartiet. Han har flere ganger møtt i Stortinget ved Kjersti Toppes fravær. Han er også er varaordfører i Kvinnherad

Dette var imidlertid ikke i hans, eller noen andres, tanker da han i mars møtte som meddommer i en rettssak i Sunnhordland tingrett mot 40 år gammel kvinne som var tiltalt for promillekjøring, skriver Bergensavisen.

Som lekdommer var han da representant for både den lovgivende og dømmende makt, noe som er i strid med maktfordelingsprinsippet. Etter at rettsforhandlingene var avsluttet, ble imidlertid Myrvold klar over dilemmaet og sa fra til fagdommeren.

– Dette er veldig kjedelig for alle involverte, men det hadde vært enda verre om det hadde blitt avsagt en dom, sier Myrvold. Dom ble ikke avsagt, og ny rettssak med ny lekdommer måtte gjennomføres i juni.

Kvinnens forsvarer sier til avisen at forsinkelsen og den nye rettssaken var en belastning for hans klient. Hun ble imidlertid frikjent for ett av tiltalepunktene i den nye rettssaken.

– Dette var nok en ny situasjon for domstolen og Sunnhordland tingrett, sier Myrvold, som spør om ikke listene og tilgjengelige meddommere burde ryddes mellom kommunevalgene.

