Aleris-direktør: – Ser fram til å få alle sider av saken belyst i rettssystemet

Lørdag ble det kjent at Fagforbundet anmelder helseforetaket Aleris for mulig arbeidsmiljøkriminalitet, deriblant for brudd på kravene om forsvarlige helse- og omsorgstjenester, bedrageri, dokumentfalsk og avgiftsunndragelser.

– Dette er et av de verste utslagene vi har sett av sosial dumping i offentlig finansierte velferdstjenester, uttalte Mette Nord, leder i Fagforbundet, i en pressemelding hvor de lørdag varslet om anmeldelsen.

Forhåndsprosederer

Direktør Erik Sandøy i Aleris mener Fagforbundet forhåndsprosederer saken gjennom mediene og synes det er beklagelig.

– Vi er trygge på kvaliteten på arbeidet vi har lagt ned i denne saken. Vi ser derfor fram til å få alle sider av saken belyst og avklart i rettssystemet og ikke i mediene slik Mette Nord her legger opp til, sier Sandøy til Fagbladet.

Les også: Ungdom vil ha mer makt

Anmeldelse mottatt

Økokrim pleier generelt ikke å bekrefte eller avkrefte om de etterforsker en sak eller har mottatt en anmeldelse, men siden anmeldelsen allerede er gjort offentlig bekrefter de å ha mottatt denne.

– I denne saken ble det sendt ut pressemelding om anmeldelsen, og vi kan da bekrefte at denne er mottatt og vil bli gjennomgått, sier Mads Kvernen Kleppe i Økokrim.

17 konsulenter som tidligere har jobbet hos Aleris har saksøkt helseforetaket.

Det er foreløpig ikke kjent når søksmålet kommer for retten.

(©NTB)