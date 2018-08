Høie og Horne vil bli fylkesmann

Dersom Høie blir utnevnt, vil han tidligst kunne tiltre når inneværende stortingsperiode avsluttes høsten 2021.

– I 2021 vil jeg ha sittet over 20 år på Stortinget, og det er derfor på tide å slippe andre til. Embetet som fylkesmann i Rogaland er en unik mulighet til fortsatt å kunne jobbe for hjemfylket mitt, men i en annen rolle. Samtidig er Høyres nåværende møtende stortingsrepresentanter fra Rogaland veldig dyktige, og jeg mener det er riktig at andre ved neste valg topper listen til Rogaland Høyre, sier Bent Høie.

Det er Magnhild Meltveit Kleppa, tidligere kommunalminister for Senterpartiet, som nå er fylkesmann i Rogaland.

Fortsetter som statsråd

– Jeg fortsetter som helseminister, og blir sittende i regjering så lenge statsministeren ønsker det, sier Høie.

Statsminister Erna Solberg (H) sier i en uttalelse til NTB at hun gjerne ser at Høie fortsetter.

– Bent gjør en meget god jobb med å skape pasientens helsetjeneste, og jeg er glad for at han er motivert for å fortsette i jobben. Bent har vært min nestleder i Høyre i en årrekke og vært en sentral brikke for at Høyre har utviklet en moderne helsepolitikk og vunnet to stortingsvalg på rad, sier Solberg.

Horne konkurrent

Bent Høie vil imidlertid få konkurranse fra Solveig Horne. Hun er nå stortingsrepresentant, etter at hun gikk av som barne- og familieminister i januar, da Venstre kom inn i regjeringen. Hun hadde vært statsråd siden 2013.

– Jeg har søkt på stillingen som ny fylkesmann i Rogaland, bekrefter Solveig Horne overfor Stavanger Aftenblad.

Hun sitter i dag i justiskomiteen og har politisk erfaring siden tidlig på 90-tallet.

