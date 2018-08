Hareide presses på avklaring om Finnmark

– Hvis KrF har tenkt å ta opp igjen regionreformen må Knut Arild Hareide snarest mulig si ifra. Det står veldig mye på spill, sier Sandvik til Aftenposten.

Sandvik er fylkesordfører i allerede sammenslåtte Trøndelag og mener Finnmark må akseptere at Stortinget allerede har vedtatt at Finnmark skal slås sammen med Troms.

KrF utgjorde flertallet bak regionreformen sammen med Høyre, Frp og Venstre i forrige periode, og hvis KrF snur nå, vil ikke de andre partiene lengre ha flertall. Hareide har omtalt regionreformen som «et uferdig produkt» med en struktur som «ikke vil stå seg i det lange løp». Det skal være uenighet i KrFs stortingsgruppe om saken.

De andre i fare

Mandag møter Troms til et møte på kommunal- og moderniseringsminister Monica Mælands (H) kontor for å diskutere veien videre, der Finnmarks fylkesordfører ikke stiller.

KS-leder Gunn Marit Helgesen og Sandvik frykter hele regionreformen er i fare dersom Finnmark ikke blir slått sammen med Troms.

KrF-nestleder Olaug Bollestad vil ikke svare direkte på kravet fra fylkestoppene, men i en epost henviser hun til at partiet avventer regjeringens trekk.

– KrF er blitt enige med regjeringen om en regionreform som er behandlet i Stortinget to ganger. Forutsetningen er at det følger nye oppgaver med større regioner. Det gir mer folkevalgt styring og mer desentraliserte oppgaver. Dette forventer vi at regjeringen leverer på i oktober, lyder uttalelsen.

Lokalt på gjerdet

Også KrF i Finnmark venter og ser an hvilke oppgaver og statlige arbeidsplasser det nye storfylket får før de gir full støtte til sammenslåingen. I Finnmark fylkesting sitter Svein Iversen alene for KrF, med tett kontakt med partiledelsen på Stortinget.

Han sier til Klassekampen at de ser for seg kraftige protester og langvarig kamp fra de ansatte i institusjoner som blir vedtatt flyttet ut av hovedstaden når lista over Oslo-jobber som skal eksporteres nordover, kommer på bordet.

– Om ikke den nye regionen får tilført gode oppgaver, må fylkesreformen etter mitt syn reverseres, sier Iversen.

