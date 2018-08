Kommisjonsleder mener saken til dømt barnevernspsykiater bør sjekkes på nytt

Norsk barnevern blir refset i den ferske BBC-dokumentaren«Norways hidden scandal». I dokumentaren intervjues norske foreldre som mener de er utsatt for ødeleggende vurderinger av den dømte barnevernspsykiateren, ifølge Aftenposten.

Den 56 år gamle barne- og ungdomspsykiateren har vært sakkyndig i barnevernssaker og ble i april dømt til nesten to års fengsel for å ha lastet ned over 200.000 overgrepsfilmer og -bilder av barn siden 1990-tallet. Dommen er anket og er dermed ikke rettskraftig.

Sjekke på nytt

56-åringen var medlem av barnesakkyndig kommisjon fra 2012 til 2017. Kommisjonsleder Katrin Koch har sett over en rekke av barnevernssakene han tidligere har behandlet for å sjekke om den dømte psykiaterens vurderinger kan ha vært påvirket av hans private situasjon.

Hun oppfordrer barnevernet til å se gjennom sakene hans på nytt for å sjekke om den dømte psykiateren for eksempel kan ha tatt foreldrenes parti i overgrepssaker.

– Jeg mener barnevernstjenestene som har benyttet psykiateren som sakkyndig før 2010, med fordel bør gå inn i disse sakene på nytt for å være på den sikre siden.

Ingen vurdering

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sier de ikke har gjort noen vurdering av saken.

– Vi har ikke gjort noen vurdering, og har ikke noe grunnlag for å uttale oss om dette. Samtidig registrer vi at barnesakkyndig kommisjon har gjennomgått et utvalg av saker og funnet at den dømte psykiaterens vurderinger ikke skiller seg fra andre medlemmers vurderinger, sier avdelingsdirektør Kjell A. Ostling.

