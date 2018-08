Mulig omkamp om Viken hvis Finnmark blir stående alene

Partiene utgjør flertallet i fylkestinget.

– Hvis Finnmark får fortsette som eget fylke, så må det gjelde for alle andre også, sier Aps gruppeleder Tonje Brenna i Akershus fylkesting til Aftenposten.

Region Viken er en sammenslåing av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, til sammen 1,2 millioner innbyggere. Til sammenligning hadde Finnmark rundt 75.000 innbyggere i 2014 og Troms 162.000 samme år.

De tre påtenkte Viken-fylkene har fulgt opp stortingsvedtaket om reformen, til tross for at det var flertall i alle fylkestingene mot reformen.

Etter Finnmarks motstand mot sammenslåing med Troms, som førte til at kommunalminister Monica Mæland (H) la prosessen på is tidligere i uka, har pipa fått en annen lyd.

– Hvis Stortinget gjør et nytt vedtak som fristiller Finnmark, så kan ikke Stortinget si nei til de fylkeskommunene som har godtatt sammenslåinger mot sin vilje, sier Brenna.

Frp mot i Akershus

– Vi har fulgt Stortingets vedtak til tross for at vi ikke ønsket å bli et Viken. Skulle Finnmark få slippe å bli sammenslått, må det gjelde for alle, sier Frps gruppeleder Vibeke Limi i Akershus til NRK.

Hun vil stanse ansettelsene og sendte torsdag en epost til alle gruppelederne i Akershus fylke om å gjennomføre intervjuene, men stoppe ansettelsene.

– Det er en helt marginal gruppe som kan søke. Det er de som allerede har en slik stilling i dag. Alle ansatte skal få fortsette selv om man har de samme oppgavene, mener hun.

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) i Østfold sier det forsåvidt er entusiasme når det gjelder stillingene, men at det hersker usikkerhet.

– Det viktige nå er hva regjeringen leverer når det gjelder oppgaver. Det er det hele reformen står og faller på, sier han.

Han sier at dersom sammenslåingen av Troms og Finnmark ikke blir noe av, vil diskusjonen om omkamp komme opp for fullt. Haabeths eget fylkesparti vil imidlertid ikke ha Viken.

– Det er jeg klar over. Jeg har en oppgave som fylkesordfører og medlem av Fellesnemnda og det er å gjennomføre Stortingets vedtak, sier fylkesordføreren.

Skeptisk til Oslo-samarbeid

I Buskerud vil ikke Ap stanse etableringen, men sammen med Høyre sørge for fortsatt flertall for sammenslåing. Ordfører Tore Opdal Hansen (H) i Drammen mener at Viken er en fornuftig geografisk enhet som vil bli et funksjonelt fylke. Han tror også på et greit samarbeid med Oslo, noe Limi er helt uenig i.

– Det å tro at et samarbeid med Oslo er enkelt, er feil. Jeg har selv vært Oslo-politiker i mange år. Oslo har vært så tydelig på at det ikke er snakk om å gå inn i noen reform med Akershus, eventuelt andre fylker. Da sier det noe om at det er krevende å samarbeide med Oslo, sier Frp-politikeren.

Limi poengterer at mange høringsinstanser ikke ønsker sammenslåing.

– Det store dilemmaet med denne reformen er at folk mister jobber. Vi får riktignok jobber et annet sted, men det er usikkert, sier gruppelederen.

