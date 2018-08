Røde Kors: Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress

Av 101 helsesøstre svarer nesten en av tre at de må avvise elever på grunn av tidspress. Flere oppgir at de har ansvar for flere elever enn det som er anbefalt, og 60 prosent av de spurte svarer at de bare «noen ganger» eller «sjeldent» har tid til å jobbe forebyggende.

Det kommer fram i en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Røde Kors.

15 prosent av ungdommer i alderen 16 til 18 år svarer at de i liten eller svært liten grad føler de strekker til eller er gode nok på skolen.

Ifølge Røde Kors har det vært en stor økning i antall henvendelser om psykisk helse, negative følelser, kropp, helse og relasjoner de siste fire årene.

– Gjennom våre aktiviteter får vi meldinger direkte fra ungdom som sliter med depresjon, selvmordstanker og press. Mange unge har ingen å snakke med eller gå til når de opplever problemer, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Han ber frivillige organisasjoner og myndighetene jobbe sammen for å skape tilbud for barn og unge, og foreslår blant annet en obligatorisk introduksjonssamtale med helsesøster for alle 8.-klassinger samt for elever ved første år på videregående skole.

