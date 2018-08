Statsministeren utelukker ikke krisepakke til bøndene

Statsministeren besøkte gården til den tørkerammede bonden Lars Egil Lauten på Kløfta i Akershus onsdag. Til stede var også landbruks- og matministerJon Georg Dale (Frp).

Sammen med bondeorganisasjonene Bondelaget og Småbrukarlaget fikk de omvisning på Lautens gård, som er hardt rammet av tørken. Lauten har høstet kun fem av 25 rundballer til sine 60 melkekyr og risikerer å ikke ha tilstrekkelig fôr til dyra sine.

Norske bønder har håpet på statlig hjelp etter krisetørken i sommer og har etterlyst en krisepakke fra regjeringen.

Utelukker ikke

Da statsministeren snakket med pressen etter å ha fått omvisning på gården, utelukket hun ikke en eventuell krisepakke, men la vekt på at det først må jobbes for å få oversikt over situasjonen.

– Vi må snakke om hva som er innholdet, hvordan det passer inn i dagens behandlingssystem og vi må sørge for at vi møter de bøndene som har de største utfordringene. Foreløpig så jobbes det mye med å rett og slett få oversikt over og dermed også få tilpasningen av eventuelle tiltak, sier Solberg.

Statsministeren understreket at de ikke kan gi en krisepakke før de vet hva pengene skal gå til.

Ingen konklusjon

Onsdag morgen gikk Dale ut og kjølnet bøndenes håp om krisepakke ved å si at det er foreløpig ikke aktuelt. Han understrekte på gårdsbesøket at det ikke blir noen konklusjon fra Landbruksdepartementet riktig ennå.

– Det blir ikke noe konklusjon fra vår side før vi har gjort grunnlagsarbeidet. Vi vet ikke hvor store kostnadene faktisk blir for bøndene. Så det å faktisk innrette de nye tiltakene nå før vi har fullstendig oversikt, vil ikke avhjelpe situasjonen, sier landbruksministeren.

Dale nevnte også at arbeidet som startet for 14 dagers siden da han møtte bondeorganisasjonene i juli, fremdeles pågår på administrativt nivå.

(©NTB)