Tidligere Veireno-sjef tok ut 8,7 millioner i utbytte tross konkurs

Engers selskaper er samlet i morselskapet Mece Invest, som ifølge Dagens Næringsliv har hatt et negativt resultat etter skatt for første gang siden 2011. Omsetningen i selskapene holder seg jevnt med året i forveien på totalt rundt 218 millioner kroner, men det er altså store tap, særlig i 2017. Tapet på renovasjonsselskapet Veireno har vært 22 millioner de to siste årene.

– Det er søppelet som nesten har tatt livet av oss. Det har nesten tatt livet av meg som forretningsmann og selskapet, sier Johnny Enger til avisen.

Mece inkluderer store deler av selskapene Veitransport as, Østkran as og Akershus tungbilservice as og tidligere også Veireno, som nå er konkurs. Oslo kommune krevde 82 millioner kroner etter konkursen, men kravet ble ikke innfridd. Den totale underdekningen i boet var på 167 millioner kroner.

I 2016 tok Enger ut utbytte på 25 millioner kroner, i fjor tok han ut utbytte på 8,7 millioner kroner pluss lønn på 1,8 millioner kroner, selv om det var tøffe tider. Han forklarer det med at han la mer penger inn i Veireno og renovasjonen i Oslo enn han har tatt ut i utbytte.

Enger skal 4. september møte i Follo tingrett, tiltalt for flere brudd på arbeidsmiljøloven. Rettssaken omfatter også VT-Gruppen som eide Veireno.

