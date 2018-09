De borgerlige sier nei til samtaler med SD

Svergiedemokraterna (SD) endte på nærmere 18 prosent av stemmene i søndagens riksdagsvalg, dermed sitter partiet i en vippeposisjon til Riksdagen.

Valgresultatet har fått Frp i nord til å sende en gratulasjon til det omstridte partiet.

– Troms og Finnmark Frp ser positivt på at SD er pådrivere for innstramminger i innvandringspolitikken til det beste for utviklingen i vårt naboland og våre felles nasjonale interesser, heter det i gratulasjonsmeldingen som er undertegnet styret i Troms og Finnmark Frp.

Takket nei

Hvem som til slutt ender opp med makta er fortsatt uvisst. Da stemmene fra 99,97 prosent av valgdistriktene var talt opp mandag morgen, hadde de rødgrønne partiene sikret seg et knappest mulig forsprang med 144 mandater mot 143 for partiene i den borgerlige Alliansen. Bare 28.000 stemmer skiller de to blokkene.

Ettersom ingen av blokkene har flertall, vil både Socialdemokraterna og Moderaterna være avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna for å kunne danne regjering. Det er et parti de begge nekter å samarbeide med.

Mandag inviterte SDs Jimmie Åkesson Moderaterna og Kristdemokraterne (KD) til samtaler, men begge partilederne takket nei.

Delt om samarbeid

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi mener at Alliansen ikke kommer utenom samtaler med SD for å kunne danne et styringsalternativ.

– Erfaringene er vel at man ikke kan se bort fra et parti som nesten har nesten 20 prosent av velgerne bak seg, sier Limi til NTB.

Han mener det er farlig i politikken å overse velgerne.

Også Høyres Henrik Asheim mener at det ikke lenger er mulig å late som om SD ikke finnes.

– Det er et massivt flertall for å bytte regjering i Sverige, da må man også snakke med SD, slår han fast overfor NRK.

– Alternativet er at de rødgrønne og Alliansen styrer sammen, men det har også alle avvist, påpeker han.

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng er på sin side krystallklar på at samtaler med SD vil være et klart løftebrudd.

– Dette er testen på om Alliansen går fra sine valgløfter om ikke å samarbeide med SD, sier Stenseng til Politisk kvarter.

Hun påpeker at åtte av ti svensker ikke stemte på SD.

– Den rødgrønne blokken er størst. Eneste vei for Moderaterna til makta, er et løftebrudd, sier Stenseng.