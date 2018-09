Aftenposten: KrF og regjeringspartiene enige om oppgavene i regionreformen

Nordområdene, integrering og næringspolitiske virkemidler er blant de oppgavene som vil bli overført fra staten til regionene. Avtalen blir lagt fram på Stortinget klokken 16.

Finnmark har nektet å slå seg sammen med Troms og har håpet at KrF ville snu slik at det ikke lenger ville være flertall for tvangssammenslåingen. Nå kan dette håpet være ute.