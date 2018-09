Hordaland-kommune slipper tiltale

Statsadvokaten har henlagt saken mot kommunen utenfor Bergen på grunn av bevisets stilling, skriver Bergens Tidende.

Fylkesmannen i Hordaland ble i vår kjent med at en mannlig omsorgsarbeider i 20-årene, som ble anmeldt for overgrep mot en utviklingshemmet mann, møtte på jobb hos mannen ti dager etter anmeldelsen. Den overgrepsmistenkte var ikke selv klar over at han var under etterforskning, og møtte på vakt hos personen han var siktet for å ha utnyttet seksuelt. Det var ikke noe kommunen ønsket, og årsak til episoden oppgis å være et vaktbytte.

Fylkesmannen igangsatte gransking, avdekket flere alvorlige feil rundt kommunenes håndtering og oppfølging av overgrepsanmeldelsen, og politianmeldte kommunen i juni.

Politiadvokat Eli Valheim i Vest politidistrikt kan ikke si hvordan statsadvokaten begrunner at saken nå er henlagt, utover at det er på grunn av bevisets stilling.

Ordføreren i kommunen er lettet og stiller seg uforstående og kritisk til at Fylkesmannen anmeldte kommunen.

Saken mot omsorgspersonen ble for øvrig også henlagt.

