Ap vil ha flere kommunale renholdere og vaktmestere

Kamp mot kommersialiseringen av velferden blir en av Arbeiderpartiets valgkampsaker før lokalvalget neste år, melder VG.

– Høyre og Frps mål er å begrense fellesskapets ansvar mest mulig. Vi er mot det, fordi det er et system som gjør at det tas ut store summer i profitt. Vi mener det er fundamentalt feil, sier Støre til avisen.

Han mener det kommer flere useriøse aktører inn og mener det gir tryggere arbeidsplasser og bedre økonomi om tjenestene utføres av kommunene selv.

Partiet vil også gi kommunene tre-fire milliarder kroner mer enn regjeringen for at de skal kunne oppfylle andre Ap-løfter: At flere barn får delta på aktivitetsskole, aktivitetstid til alle eldre og ordninger for utlån av sportsutstyr til barn.

Ap vil også ha som mål at alle som jobber deltid i kommunene, men ønsker å jobbe fullt, skal få mulighet til det.

Arbeiderpartiet avholder landsstyremøte tirsdag. Der skal det også forslaget til ny arbeidslivspolitikk legges fram.

