Clemet: – Uholdbar personalbehandling av Søgnen

Clemet, som er leder for tankesmia Civita og tidligere blant annet utdanningsminister for Høyre, reagerer sterk på utviklingen i varslersaken mot skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV).

Flere medier har de siste dagene erfart at varselet mot Thorkildsen skal ha kommet samme dag som leder i Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen, ifølge anonyme kilder, fikk beskjed om at hun ikke får fortsette som leder i etaten.

Opplysningene har fremdeles ikke blitt bekreftet av byrådet eller Astrid Søgnen, men byrådsleder Raymond Johansen Ap) har bekreftet at han hadde et møte med Søgnen fredag, uten å ville si noe om innholdet i møtet.

– Nå må byrådslederen sette en stopper for dette. Personalpolitiske spørsmål skal ikke behandles i mediene via anonyme kilder. At disse påstandene ligger ute døgn etter døgn uten å bli bekreftet eller korrigert, er helt utrolig. Dette handler om byrådets personalledelse. Den situasjonen Søgnen som underordnet er i nå, er helt uholdbar, sier Clemet til NTB.

Skal gi motforestillinger

Clemet reagerer også på at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen har uttalt offentlig etter varselet at hun over lengre tid har hatt samarbeidsproblemer med utdanningsetaten og «har savnet samarbeidsvilje og lagarbeid» fra etaten «når politiske føringer er gitt og beslutninger tatt».

– Hun etterlater et inntrykk av Søgnen og etaten som illojale. Hun kan ikke snakke om en etat på den måten. Enten har byrådet tillit til etaten eller så har man det ikke, og hvis ikke må hun kvitte seg med etatssjefen, sier Clemet.

– Men dette virker veldig uklart, for når utdanningskomiteen i bystyret spør hvilke formelle styringssignaler etaten har brutt, så kan hun ikke svare, sier Clemet.

Under møtet med komiteen torsdag ba Thorkildsen om forståelse for at hun ikke kunne gi konkrete eksempler nå. En enstemmig komité ba da Thorkildsen komme tilbake og legge fram dokumentasjon på hvilke styringssignaler gjennom budsjett, tildelingsbrev og politiske vedtak som etaten ikke har fulgt opp.

– Dette er viktig, for det er bare gjennom slike signaler man kan styre en etat, ikke gjennom uttalelser i mediene. Det ligger også i et vårt system at etaten skal komme med faglige motforestillinger før man iverksetter ny politikk, og særlig hvis det er store endringer, sier Clemet.

Astrid Søgnen skriver i en sms til NTB at hun ikke ønsker å kommentere saken. Byrådssekretær Tarjei Helland uttaler at han ikke vil kommentere en personalsak i mediene.

– Nærmer seg gjengjeldelse

Ifølge varselet mot Thorkildsen, som skal være underskrevet av flere ledere i Utdanningsetaten, skal skolebyråden ha oppført seg «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende» overfor ansatte.

Clemet mener flere medier har dekket saken slik at varslet nå har blitt omgjort til en drittpakke mot en byråd som forsøker å endre Oslos skolepolitikk.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at det blir spekulert i om varslet er falskt. Vanligvis er jo pressen svært opptatt av å beskytte varslingsinstituttet. Alle varsler skal anses som troverdig inntil det motsatte er bevist. Hvis ikke, kan det skremme andre som vet om alvorlige forhold fra å varsle, sier Clemet.

Hun mener avisenes anonyme kildene gir en følelse av å være nær byrådet.

– Kildenes mål ser åpenbart ut til å være å stille varslerne og Astrid Søgnen i miskreditt. Da er det farlig nær gjengjeldelse, og det er det et forbud mot, påpeker Clemet, som også har skrevet flere blogginnlegg om saken.

