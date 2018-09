Feilkoding ga feil valgresultat i Sverige

Aftonbladet har snakket med valgfunksjonæren i en valgkrets i Västra Götaland, som forteller hvordan feilen oppsto.

Funksjonæren ringte først inn det foreløpige resultatet for riksdagsvalget til Valmyndigheten, deretter for kommunevalget og til sist for valget på nytt landsting.

– I Västra Götaland snakker man jo ikke om landsting, men om region. Det var sent på kvelden og jeg gjorde feil, medgir valgfunksjonæren.

Gjorde feil

Resultatet fra landstingsvalget ble feilaktig kodet med en R, noe som også er koden for riksdagsvalg.

Vedkommende som tok imot telefonen på Valmyndigheten, registrerte derfor feil resultat fra valgkretsen, og dette ga Centerpartiet ett mandat for mye, på bekostning av Sverigedemokraterna.

– Jækla ubehagelig at det ble slik. Man får vel si at dette er en systemfeil, men jeg syns det er for enkelt å gjøre en slik feil, sier funksjonæren.

Ble oppdaget

Feilen ble oppdaget under den ordinære kontrolltellingen av stemmesedler og resulterte i at den borgerlige blokken mistet ett mandag.

De rødgrønne partiene økte dermed ledelsen i søndagens valg med to mandater til 144 representanter i Riksdagen. De borgerlige partiene i Alliansen fikk 142.

Ytre høyre-partiet Sverigedemokraterna, som ingen av de to blokkene vil samarbeide med, fikk 63 mandater.

Valgresultatet er foreløpig, det endelige resultatet presenteres først fredag. Tellingen av rundt 200.000 forhånds- og utenlandsstemmer skal være fullført onsdag.

