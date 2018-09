Mange kommuner mangler veteranplaner

Siden 1978 har mer enn 40.000 norske menn og kvinner har bidratt i internasjonale militære operasjoner. Afghanistan, Libanon, Irak og tidligere Jugoslavia er noen av landene Norge har vært til stede. Mange var unge da de deltok.

I 2014 la Riksrevisjonen fram en rapport som konkluderer med at oppfølgingen av veteraner er mangelfull. Senere samme år kom regjeringens oppfølging av handlingsplanen «I tjeneste for Norge», der kommunene ble oppfordret til å lage egne planer som skal sikre veteranene et best mulig tjenestetilbud.