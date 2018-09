Fra E18-tunnel til gjenbruk av underbukser

Kommuner og fylkeskommuner bruker millioner av kroner på kjøp av PR-tjenester. Det viser Kommunal Rapports Leverandørdatabasen. En gjennomgang av fem av de mest kjente PR-byråene i fjor, viser at kommuner og fylkeskommuner kjøpte ulike PR-tjenester for nærmere 24 millioner.

Asker kommune er blant kommunene som benyttet seg av profesjonell PR-hjelp i fjor. Det er langt fra første gang. I 2012 fikk kommunen kritikk for å ha brukt 300.000 kroner i løpet av noen få måneder for at PR-byrået First House skulle drive lobbyvirksomhet opp mot Nasjonal Transportplan for å få lagt E18 i tunnel.