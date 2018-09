Mandal-ordfører overfalt og ranet i Brussel

Andersen ble overfalt under Agder-ordførernes tur til byen tirsdag kveld, skriver Lindesnes Avis.

Han ble dyttet inn i en bil, fikk en hette over hodet og ble kjørt til en minibank hvor han ble truet med kniv til å ta ut penger. Etter å ha hatt ut maksbeløpet skal han ha blitt kjørt til en annen minibank og truet til å ta ut mer penger.

Ifølge avisen slo han feil kode så mange ganger at det ikke gikk, og ble tatt inn i bilen igjen. Ordføreren skal ha klart å flykte fra bilen ut en bakdør, og kom seg i sikkerhet.

– Han var et helt tilfeldig offer for et planlagt ran. Andersen ble etter ranet tatt godt vare på av ordfører kolleger og KS Agder som arrangør, skriver regiondirektør for KS i Agder, Jan Inge Tungesvik, i en melding til VG.

