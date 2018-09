Private meldinger om elever i Oslo lå tilgjengelig på nettet

Aftenposten har funnet sikkerhetsmanglene og skriver at meldinger om elevene i Oslo-skolen har ligget tilgjengelig på nett. I teorien kunne alle som logget seg inn, skaffe seg tilgang til kommunikasjonen om de mer enn 63.000 elevene i hovedstaden.

Den nye appen er ment å erstatte både epost og SMS. I tillegg til uskyldig gruppeinformasjon om lekser og hva barna i klassen har gjort, kan det også sendes fortrolig kommunikasjon mellom lærere og foreldre om alt fra sykdom og fravær til mobbing og konflikter i hjemmet – informasjon som kun er ment for den enkelte foresatte.

– Vi har ikke vært kjent med dette, og ser svært alvorlig på det, skriver kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i en epost til avisen. Hun forteller at appen ble oppdatert etter at etaten ble gjort oppmerksom på sikkerhetshullene, og at disse var lukket torsdag ettermiddag.

