Professor: Thorkildsens varsel-uttalelser er ikke brudd på loven

I det nyeste varselet er Thorkildsen anklaget for å ha brutt de ansattes vern mot gjengjeldelse i arbeidsmiljøloven, da hun uttalte seg om den første varslersaken.

– Vi kjenner ikke identiteten til varslerne, samtidig som uttalelsene er svært generelle. Jeg mener det er søkt å se uttalelsene som en gjengjeldelse, sier jussprofessor Hans Petter Graver til Dagsavisen.

I det siste varselet fra flere ledere i Utdanningsetaten i Oslo, vises det blant annet til at Thorkildsen har sagt at det har vært vanskelig å samarbeide med etaten og at kommunikasjonen har vært krevende, ifølge NRK.

– Selv om jeg synes det er uklokt av Thorkildsen å gå inn i offentlig diskusjon om saken så lenge varselet er under behandling, er det ikke snakk om gjengjeldelse, sier han.

– Påfallende

Han sier at typiske gjengjeldelser er reaksjoner som tap av arbeidsoppgaver og frynsegoder, omplassering eller oppsigelse.

En annen som uttaler seg om varslene i Dagsavisen, er professor i organisasjonspsykologi Stig Berge Matthiesen ved BI. Han er en av landets fremste eksperter på varslingssaker, og mener det er flere forhold ved Thorkildsen-varslingen som er påfallende.

– Hvis det stemmer, slik det fremstår, at varslerne ikke varslet internt før de gikk til pressen parallelt med at varslet nådde varslingsmottaket, vil jeg si det svekker styrken i varselet, sier han.

– Feil måte

Til Klassekampen sier advokat Olav Lægreid, som er partikollega med Inga Marte Thorkildsen i SV, at han mener det er gjort flere feil i varslingen og at den kan ende med at varslerne får sparken.

– Hvis dette har status som varsling, er det varslet på feil måte. Hvis det ikke har status som varsling juridisk sett, vil ikke arbeidsmiljøloven være relevant i det hele tatt. Da er det en politisk debatt, sier han.

– Når varsler går til mediene eller sende epost til alle kolleger, og slik involverer en rekke uvedkommende i noe som skal håndteres på lojal måte, er det ikke uten videre å regne som forsvarlig varsling, mener han.

Kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten, Trine Lie Larsen, understreker at det ikke er Utdanningsetaten, men anonyme ansatte som har varslet. «Det er ikke naturlig for Utdanningsetaten å kommentere innholdet i varselet eller måten det ble varslet på», skriver hun i en epost til avisen.

Vil ha ekstern granskning

Det er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) som skal behandle varslene med bistand fra internrevisjonen og jurister i kommunen.

Carl I. Hagen (Frp) uttrykker seg overfor VG kritisk til at byrådets granskning skal ligge til grunn for bystyrets vurdering av saken. Han vil derfor legge fram et forslag om at kommunerevisjonen eller kontrollutvalget gjennomfører en forvaltningsgranskning av forholdet mellom Thorkildsen, Utdanningsetaten og skoledirektør Astrid Søgnen.

– Jeg vil ikke avvise et slikt forslag, men vil drøfte det med bystyregruppen først, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke til Aftenposten.

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg sier partiet vil ta stilling til Hagens forslag når det foreligger.

