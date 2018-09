Anbefaler selskapene å gå i dialog med eierne

Noen legges ned og mange av landets rundt 240 interkommunale selskaper får nye eller færre eiere som følge av kommune- og regionreformen. De bør selv være aktive, og ikke bare vente på at avgjørelsene om selskapenes framtid tas i fellesnemndene, ifølge advokat Elin Sætre Løfsgaard i Deloitte Advokatfirma.

– Gå i dialog med eierne. Be om ressurser til å utrede hvordan oppgavene best kan løses i den nye kommunen. Fortell dem hva selskapene bidrar med og hvorfor dere løser oppgavene bedre enn andre. Travle fellesnemnder vil lytte til dem som kan legge fram et gjennomtenkt og godt begrunnet forslag, sa Løfsgaard da hun innledet på et seminar i regi av KS Bedrift torsdag.