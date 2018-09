Raymond Johansen vil selv avgjøre Thorkildsens skjebne

– Thorkildsen har min tillit. Og som hennes leder er det mitt ansvar å behandle varslet mot henne, sa Johansen til NTB tirsdag.

Anonymt varsel

I forrige uke ble det kjent at personer i ledelsen av Utdanningsetaten i Oslo kommune hadde varslet anonymt om byrådens oppførsel med beskrivelser som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Thorkildsen har på sin side uttalt at samarbeidsforholdet med ledelsen i etaten har vært vanskelig over lang tid.

I en epost til NTB i forrige uke skrev Thorkildsen at hun har «savnet åpenhet og imøtekommenhet om nye faglige innspill og politiske føringer».

Får bistand

Byrådslederen gjør det klart at han ser det som sitt ansvar å konkludere i varslersaken, men at han vil basere seg på bistand både til innhenting av fakta og til juridiske vurderinger.

– Det blir mitt ansvar å behandle varselet. Jeg bruker internrevisjon og juridisk bistand fra personalseksjonen. I tillegg bruker jeg kommuneadvokaten for å gjennomgå beskyldninger som er kommet om brudd på taushetsplikt, offentlighetsloven og anskaffelsesreglementet, sa Johansen på vei inn til landsstyremøtet i Arbeiderpartiet tirsdag ettermiddag.

Ingen erfaring

Han legger ikke skjul på at saken er spesiell:

– Dette er upløyd mark. Vi har ingen erfaring med at det er et varsel mot en sittende byråd, eller en statsråd for den saks skyld. Alle varsler skal underlegges en forsvarlig behandling, og det er et godt prinsipp at de som skal behandle saken, er overordnet den eller dem varslet er rettet mot, sier Johansen.

Maktkamp?

Byrådslederen har ingen kommentar til opplysningene som er fremkommet om at skoledirektør Astrid Søgnen rett før varselet ble sendt, skal ha fått beskjed om at hun ikke får fortsette som øverste sjef for osloskolen når hun fyller 67 år i november.

Forklaringen skal ha vært samarbeidsproblemer. Søgnen har ikke kommentert disse opplysningene, som først ble omtalt i Dagsavisen.

På spørsmål fra NTB om han har tillit til Søgnen, sier Johansen at det ikke er opp til ham å vurdere tilliten til flere tusen medarbeidere, og at det ligger til Thorkildsen å vurdere tillit til sine medarbeidere.

Uvanlig og krevende

Johansen avviser at det har tatt tid før han kom på banen i en sak det har vært fremsatt til dels motstridende påstander om i pressen.

– Dette er Norges største kommunale etat. Vi har en svært uvanlig sak, en krevende sak, hvor det er varslet mot en byråd med ansvar for den etaten. At jeg har brukt noen dager etter at jeg kom tilbake fra USA, til å finne en måte å behandle saken på, er ikke rart. Men som hennes overordnede er jeg klar på at det er mitt ansvar å påse at jeg får god nok informasjon til å trekke en konklusjon. Men Inga Marte Thorkildsen har min fulle tillit, sier han.

I en pressemelding tidligere på dagen uttalte Johansen at han ønsker ro rundt saken «av hensyn til de mange tusen lærerne og skolelederne som hver dag står på for elevene våre».

(©NTB)