Skal bruke 48 millioner på kunnskap om eldre

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å kunne møte eldrebølgen, melder NRK.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) sier det er viktig å vite mest mulig om seniorene i samfunnet.

– Vi ser at ute i kommunene så er det viktig å finne ut hvem de eldre i kommunene er, og hvilke utfordringer de har. Noen kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk. I eldrereformen er dette et av tiltakene vi ønsker at kommunene i enda større grad skal satse på, sier Michaelsen til kanalen.

De første 12,5 millionene til prosjektet kom i revidert nasjonalbudsjett for 2018. De neste 48 millionene kommer i forslaget til statsbudsjett for 2019 som legges fram 8. oktober. Totalt gis det altså 60,5 millioner kroner til reformen med det kommende budsjett, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

