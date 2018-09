Regjeringen varsler ny handlingsplan mot selvmord

– Hvert eneste selvmord er en stor tragedie. Vi må snu hver stein for å forebygge selvmord. Vi må bli bedre på å se sammenhenger tidlig nok og fange opp signalene, og derfor vil denne nye handlingsplanen inneholde tiltak på flere samfunnsområder, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Utarbeidelsen av den nye handlingsplanen ble kunngjort mandag, på den internasjonale verdensdagen for selvmordsforebygging.

Finne tiltak som virker

Regjeringen har blant annet gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å finne ut hvilke tiltak som har dokumentert effekt. Også fagmiljøer og pasient- og pårørendegrupper skal involveres i arbeidet.

Et viktig tema blir å forebygge selvmord blant pasienter i psykisk helsevern. Nye tall tyder på at mange av personene som tar sitt eget liv, har vært innlagt på sykehus eller nylig blitt skrevet ut.

Helseminister Bent Høie (H) understreker samtidig at arbeidet med å forebygge selvmord starter med å sørge for at barn og unge vokser opp i trygge omgivelser og har noen å gå til når de sliter.

– Må tørre å bry oss

– Derfor har vi styrket helsestasjonene og skolehelsetjenesten og sørget for mange flere psykologer ute i kommunene. Snart kommer også pakkeforløp for psykisk helse og rus som vil gi bedre og mer forutsigbar behandling på sykehusene våre, sier han.

– Men det er ikke bare i helsetjenesten vi må gjøre en innsats for å forebygge selvmord. Vi kan alle gjøre en innsats. Hvis vi frykter at noen tenker på å ta livet sitt, må vi tørre å spørre. Vi må tørre å bry oss, sier Høie.

