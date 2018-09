Sola sa ja til bomringene – vil gi bomrabatt til foreldre

Fremskrittspartiets forslag om å utsette innføringen av bomringen ble nedstemt med 11 mot 30 stemmer i kommunestyret i Sola torsdag, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi vil ha vekk rushtidsavgiften. Den rammer de svakeste grupper hardest, og det skjønner jeg ikke at KrF og de sosialistiske partiene ikke ser, sa Frps Tom Henning Slethei.

KrF, Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne utgjorde imidlertid flertallet som ser nødvendigheten av en bomring for å løse trafikkutfordringene i regionen. Flertallet ser imidlertid at rushtidsavgiften kan bli en belastning for småbarnsfamilier, og kom dermed med flere forslag.

I tillegg til at man skal få tilbud om barnehageplass nærmest mulig bolig eller arbeidsplass, vil de at foreldre ved søknad om redusert foreldrebetaling kan ta inn bomutgifter i forbindelse med levering og henting inn som del av grunnlaget for vedtak.

Flertallet vil også vil også gi foreldre avslag i barnehagebetalingen hvis de må passere bom i egen kommune når de skal levere og hente barna i barnehage. Dette skal imidlertid kun gjelde foreldre som har barn i barnehager som ikke var førstevalget.

Sola kommune ønsker også å gjøre Nord-Jæren til en pilotregion med mer rettferdig bompengeinnkreving, med GPS-styrt innkreving som en mulighet.

(©NTB)