Søviknes vil bli fylkesordfører

Forrige fredag gikk Søviknes av som statsråd og begrunnet avgangen med at han ville tilbringe mer tid med familien. Han går tilbake til jobben som ordfører i Os kommune, en stilling han har hatt permisjon fra mens han har vært i regjeringen.

– Jeg har vært med i fylkespolitikken tidligere, og i dag kommer jeg til å gi beskjed til nominasjonskomiteen i Vestland Frp om at jeg er villig til å stå som førstekandidat ved valget neste år, sier Søviknes til NRK fredag.

Han sier at det vil være spennende å kunne være med å forme et nytt fylke når Hordaland og Sogn og Fjordane skal slå seg sammen til Vestland.

Søviknes sier at det fint går an å både være fylkespolitiker og kommunepolitiker. Han er imidlertid klar på at det er ordførerjobben i Os han vil prioritere.

