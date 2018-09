KrF-manøver spiker i kista, mener Ap-fylkestopp

– Jeg er veldig skuffet over KrF. De hadde en gylden mulighet til å ta grep og rette opp de verste utfallene i regionreformen. Men nei. KrF har solgt oss ut på et syltynt grunnlag og pekt nese til alle fylkestingene som har sagt at de ikke ønsket reformen, sier Lauvås til NTB.

Han er en av tre fra Arbeiderpartiet i kommunal- og regionalkomiteen på Stortinget – og fylkesleder i Østfold, som sammen med Akershus og Buskerud skal hete Viken fra 2020.

Misbrukt mulighet

Utblåsingen kommer etter at KrF og regjeringspartiene ble enige om oppgavefordelingen for regionreformen. Det sikrer det nødvendige politiske flertallet for regionreformen, inkludert de omstridte regionene Viken rundt hovedstaden og Finnmark-Troms lengst i nord.

– KrF har misbrukt en gylden anledning og på særdeles tynt grunnlag konfirmert en tvangssammenslåing. De har satt spikeren i kista, sier Lauvås til NTB.

Fastholder forslag

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke umiddelbart enig i at kista er spikret for godt.

Han fremholder at Sp i høst vil fremme tre forslag i Stortinget som omhandler oppheving av tvangssammenslåingen mellom Troms og Finnmark, oppheving av Viken-regionen og et forslag som handler om den resterende delen av regionreformen.

– Senterpartiet gir aldri opp kampen mot sentralisering og regjeringens arroganse og tvang overfor lokalbefolkningen og lokalpolitikerne, sier Vedum til NTB.

Partipisk eller ikke

På spørsmål fra NTB om hva som er poenget så lenge regjeringspartiene og KrF til sammen har flertall av mandatene i stortingssalen, sier Vedum følgende:

– De fire partiene er blitt enige på bakrommet. Samtidig vet vi at det er mange stortingspolitikere i de samme partiene som egentlig er imot. Dersom de får stemme som de vil, så er det ikke et flertall for tvangssammenslåing. Nå må disse folkevalgte, spesielt i KrF og Frp, bestemme seg for om de skal lytte til folket – eller til egen partielite, sier Vedum.

Uklart om oppgaver

Lauvås minner om at Stortinget i høst skal ta stilling til hvilke nye oppgaver regionene skal tilføres, i tillegg til de forslagene Sp fortsatt akter å fremme. Han er ikke imponert over det som så langt er lagt fram:

– Avtalen mellom de fire partiene peker på en del områder der det skal overføres ansvar, men det er så runde formuleringer at vi vet ikke hva som kommer ut av det. Og selv om alle forslagene i avtalen blir gjennomført, er ikke det nok til å berettige en tvangssammenslåing. Alle disse oppgavene kunne dagens fylker utmerket godt ha gjort selv, mener Lauvås.

