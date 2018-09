Bruker 100 millioner på bilfritt sentrum

Gågatene skal etableres i Øvre Slottsgate fra Rådhusgata og Grensen og i Olav Vs gate fra Nationaltheatret til Rådhusplassen, skriver Nettavisen.

Oslo byråd la onsdag fram sitt budsjettforslag for 2019. Byrådets budsjettforslag for er på totalt 73 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 59 milliarder kroner, mens 14 milliarder kroner er foreslått avsatt til investeringer.

– Vi har innført en moderat eiendomsskatt, som gir oss økonomisk handlingsrom til å gi våre innbyggere et helt nødvendig velferdsløft, sier finansbyrås Robert Steen (Ap).

Flere el-ladestasjoner

Arbeidet med å etablere en grønnere og renere by fortsetter. I budsjettet legges det opp til å bygge 26 kilometer med ny sykkelinfrastruktur. Samtidig vil Byrådet styrke renhold og friluftstilbudet blant annet gjennom å oppgradere populære rekreasjonsområder i Marka, på øyene og langs fjorden.

Videre ønsker byrådet å legge til rette for at flere skal reise kollektivt. De hever grenser for barnebillett på trikk, buss og T-bane fra 16 til 18 år. Tidligere har barn under 4 år reist gratis med kollektivtransport i Oslo. Nå utvider imidlertid byrådet grensen til 6 år. Samtidig vil det komme minst 70 elektriske bybusser og 16.500 nye ladepunkter for elkjøretøy i 2019.

25 millioner til hjemmebesøk

Hjemmebesøksordningen «Nye familier» går ut på at førstegangsfødende skal få tilbud om hjemmebesøk av en helsesøster. Byrådet har satt av 25,6 millioner kroner for å utvide ordningen. I 2019 skal førstegangsfødende over hele byen få tilbud om hjemmebesøk fra svangerskapet og fram til barnet fyller 2 år.

Byrådet innfører gratis aktivitetsskole for alle 1.-klassinger i hele byen. Samtidig skal det bygges 1.400 nye barnehageplasser i 2019. Byrådet har allerede etablert 1.600 nye plasser de siste tre årene.

– Totalt sett utgjør dette 3.000 barnehageplasser i denne perioden, som betyr at byrådet innfrir løftet vårt, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådet øker finansieringen av 1. til 10. klasse i Osloskolen med 55 millioner kroner.

– Dette gir alle skolene mer frie midler, som de kan velge å bruke på blant annet nye læremidler, ansettelser, ekskursjoner, miljøarbeidere eller andre tiltak som er avgjørende for skolenes kvalitet og innhold, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

Bekjemper fattigdom med faste stillinger

Byrådet mener at arbeid er det viktigste virkemiddelet for å bekjempe fattigdom og ulikhet i byen.

– Flere hele faste stillinger er viktig for at flere kan leve gode liv i Oslo. Derfor bruker vi 4 millioner kroner årlig i de neste to årene for å teste en vikarpoolordning i barnehager og setter inn en ekstra innsats for heltidskultur i Oslo kommune i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, sier Steen.

(©NTB)