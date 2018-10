Arbeidet med Viken blir ikke utsatt

Fellesnemnda i Viken med ledende politikere fra alle de tre fylkene vedtok på et møte mandag at de skal gå videre med sammenslåingsarbeidet, skriver Drammens Tidende.

Flere partier øynet i august håp om at Viken-fylkene skal slippe tvangssammenslåing da kommunalminister Monica Mæland (H) gikk med på å utsette sammenslåingen av Finnmark og Troms. Et flertall i fellesnemnda i Viken, bestående av Frp, Sp, SV, Ap og MDG, ønsket i begynnelsen av september å fryse sammenslåingsprosessen. Men ettersom saken ikke sto på sakslisten på møtet, ble den avvist behandlet av mindretallet.

Konsekvensene av å fryse arbeidet med sammenslåingen skulle utredes fram til mandagens møte. I utredningen framgår det at nemnda ikke har myndighet til å stanse prosessen, og at det vil være svært vanskelig ettersom arbeidet har kommet så langt. På Stortinget har også flertallet stått fast på Troms og Finnmark-sammenslåing, i tillegg til et ønske om storregionen Viken. Stortingsflertallet har dessuten sagt ja til tvang.

– Fanen skal holdes høyt videre. Det vil være et svik mot folket – innbyggerne – hvis vi legger ned kampen mot Viken nå, sa fylkesordfører Olav Skinnes (Sp) i Buskerud under mandagens debatt.

