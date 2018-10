Bergen setter tak på antall cruiseanløp

Vedtaket ble gjort under bystyremøtet onsdag, opplyser Bergen kommune. I vedtaket heter det at kommunen skal arbeide for at en ny lov kan gi hjemmel for dette.

For at vedtaket skal kunne gjennomføres, må nemlig havne- og farvannsloven endres, eller det må innføres en egen hjemmel som tillater å sette generelle begrensninger på cruisetrafikk.

Målet med vedtaket er å opprettholde Bergen som et bærekraftig og attraktivt reisemål både med tanke på klima, miljø og antall passasjerer. Ved å begrense antall skip og turister, håper kommunen å kunne unngå endeløse køer av turister i sentrum og på Fløibanen.

SV gleder seg over vedtaket og sier til NTB at de vil ta initiativ til et slikt lovforslag.

– SV vil fremme forslag i Stortinget om å endre loven slik at det blir mulig for Bergen innføre begrensningene de ønsker. Sammen med økt satsing på omlegging til nullutslippsløsninger i skipsfarten vil dette bidra til å kutte utslippene kraftig. Det trengs, det viste ikke minst den siste rapporten fra FNs klimapanel oss for kort tid siden, sier SVs Lars Haltbrekken.

Bergens cruisehavn er landets travleste med nærmere 500.000 passasjerer hvert år.

Bystyret vedtok også å oppfordre de ulike aktørene innen cruisenæringen om å utarbeide en egen plan for alternative turistmål i Bergen og omegn for å avlaste de mest populære stedene i byområdet.

