Fastleger gir ikke skoleelever sykeattest fra første dag

Hovedtillitsvalgte for fastlegene i de to kommunene klargjør dette i hvert sitt brev de har sendt til opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, skriver Dagsavisen Rogalands Avis.

Bakgrunnen er fastlegenes økte oppgavemengde. Etter at fraværsgrensen for videregående skoler ble innført, har skoleungdom oppsøkt leger for plager som legene ikke mener krever legekonsultasjon.

– For eksempel oppsøker de oss med forkjølelse av én dags varighet. Det ville de aldri gjort i en normaltilstand, men de gjør det nå fordi skolen krever legeattest dersom fraværet skal regnes som gyldig, sier Peter Christersson, hovedtillitsvalgt for fastlegene i Stavanger.

Fylkeskommunen svarer imidlertid at dette ikke kan godtas og har i sin tur sendt en henvendelse til Kunnskapsdepartementet hvor de ber om råd.

Departementet på sin side viser til at det er tillatt å ha udokumentert fravær i inntil ti prosent av timene i et fag og at det betyr at ikke alt korttidsfravær krever legebesøk. Fraværsgrensen skal evalueres, men Kunnskapsdepartementet uttaler at det er uaktuelt å endre grensen før den er endelig evaluert neste høst.

