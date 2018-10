Finnmark Ap venter med søksmål mot staten

– Mye tyder på at vedtaket i juni i fjor ikke ble fattet med bakgrunn i de demokratiske standardene man selv har vedtatt på Stortinget. Men partiet er ikke innstilt på å gå for prosessvarsel på dette tidspunktet, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) til NTB.

Lørdag diskuterte Finnmark Ap om fylkestinget bør sende et prosessvarsel til Kommunaldepartementet i forkant av et mulig søksmål mot staten for å forsøke å stanse fylkessammenslåingen med Troms.

Etter møtet er det klart at partiet anbefaler at et forslag om prosessvarsel må utredes nærmere før fylkestingsgruppa vurderer å støtte en juridisk vei.

– Poenget er at vi vil ha en politisk løsning, sier Vassvik.

Styret i Finnmark Arbeiderparti går også inn for at fylkestinget, som møtes i Vadsø onsdag og torsdag kommende uke, ikke bør oppnevne medlemmer til fellesnemnda.

