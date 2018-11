Fylkesmannen pålegger kommunen å legge fram møtereferat

I et brev til Sør-Aurdal kommune 30. oktober slår Fylkesmannen fast at kommunen må utlevere notatene fra et dialogseminar 23. august, der kommunestyret, administrasjon og tillitsvalgte drøftet mulige innsparingstiltak.

Rådmann Haakon Boie Ludvigsen nektet avisa Hedalen.no innsyn i notatene. Begrunnelsen var at dette var interne dokumenter. Det avviser Fylkesmannen, som viser til at møtet var åpent for presse og tilhørere. To måneder etter at avisa klaget over manglende innsyn, slår Fylkesmannen fast at kommunen må legge fram notatene.