Konsulenter hjalp med å registrere psykisk utviklingshemmede

I en e-post til Oslo kommune i 2014 skriver konsulentselskapet:

«I forbindelse med en stor undersøkelse av psykisk utviklingshemmede og kommunal økonomi så ser man at Oslo kommune har noen fantastiske muligheter», skriver VG.

Sødermann AS ble etablert i 2013 og oppgir til avisen at de har jobbet med 45 norske kommuner. Flere av dem har fått tilbud om bistand til registrering av flere innbyggere som psykisk utviklingshemmede. Hvor mange av kommunene som takket ja, er ikke kjent.

Selskapet anslo for fire år siden at Oslo kommune kunne få 498 millioner kroner i ekstra overføringer fra staten ved å registrere flere innbyggere som psykisk utviklingshemmet, og ba om en andel på 2 promille av de eventuelt økte statlige overføringene.

– Useriøst

– Byrådsavdeling for finans valgte ikke å inngå noen avtale med Sødermann AS fordi tilbudet ble oppfattet som useriøst. Ved konsulentanskaffelser må uansett reglement for offentlige anskaffelser følges, sier kommunaldirektør Arild Sundberg til VG.

Grunnlegger Petter Sødermann i Sødermann AS sier de kun er opptatt av å gi psykisk utviklingshemmede det tilbudet de har krav på, og at de bistår med å registrere mennesker som allerede har diagnosen, men som kommunene ikke kjenner til.

Harstad har valgt å stoppe prosessen og de delene av avtalen de hadde inngått med Sødermann AS som er knyttet til psykisk utviklingshemmede. Rakkestad opplyser at de mottok et tilbud for halvannet år siden, men at de takket nei.

Tolga-saken

Saken om konsulentselskapet er en oppfølging av VGs saker om tre brødre fra Tolga kommune som i 2012 og 2013 ble registrert som psykisk utviklingshemmede i hjemkommunen uten at de fikk vite det. Dette ga kommunen 650.000 kroner i økte inntekter per person hvert åt, ifølge VG. Antall personer over 16 år med psykisk utviklingshemming er en av kostnadsnøklene i inntektssystemet.

For de tre brødrene ble diagnosene også brukt til å sette dem under personlig og økonomisk vergemål i 2017, men alle vergemålene er i år blitt opphevet – det siste så sent som i forrige uke.

Statsrådene Monica Mæland (H), Bent Høie (H) og Tor Mikkel Wara (Frp) ba mandag om en full gjennomgang av saken i Tolga. Fylkesmannen i Hordaland, Statens sivilrettsforvaltning og Statens helsetilsyn skal involveres i ulike undersøkelser. Det skal også tas stikkprøver i flere kommuner for å undersøke om feilregistrering har større omfang.

