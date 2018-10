Krangler om kraftmilliarder i Viken

Bakgrunnen er at Buskerud-politikerne for 13 år siden gjorde vedtak om at deres kraftaksjer skal overføres til kommunene i fylket, hvis fylkeskommunen opphører. Dermed går Viken glipp av Buskeruds milliardverdier i selskapene Vardar og Glitre.

Nå kjemper politikere i Østfold og Akershus for samme ordning for deres kraftaksjer. Utfallet av saken, som skal opp i Fellesnemnda for Viken i november, er fortsatt åpent, melder NRK.no.