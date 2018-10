KS tror Tolga er en enkelthendelse

Kommunalministeren har innkalt både KS og Norges kommunerevisorforbund til møter om oppfølging av Tolga-saken i dag.

– Utgangspunktet for at jeg vil møte KS, er både de forholdene som har framkommet i Tolga-saken, men også opplysninger som indikerer at dette ikke er en isolert sak knyttet bare til Tolga, men kanskje en mye større sak av nasjonal betydning, sa Mæland til NTB i går.