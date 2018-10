Økokrim avviser Aleris-anmeldelse

FAKTA Aleris Ungplan & BOI (AUB) er blant Norges største private aktører innen helse og omsorg, og leverer private tjenester innen barne- og ungdomsvern, barnevernstjenester og avlastningsboliger/institusjoner. I august ble selskapet anmeldt til Økokrim for mulig arbeidsmiljøkriminalitet og en rekke andre forhold. Det er LO-forbundet Fagforbundet, den største arbeidstakerorganisasjonen i kommunesektoren, som sto bak anmeldelsen.

Fagforbundet anmeldte i august Aleris Ungplan & BOI (AUB) for brudd på arbeidsmiljøloven. 20 saksøkerne mente de hadde krav på flere millioner kroner i ubetalt overtid, pensjon og ulovlig pålagte utlegg.

Økokrim begrunner avslaget med at verken skatteetaten eller Arbeidstilsynet har funnet grunn til å be om politietterforsking, og heller ikke fylkesmannen i Oslo og Akershus har sett seg nødt til å følge opp saken.

Fagforbundet og skatteetaten har en tvist om saken som skal behandles lagmannsrett neste år.

– Vi har ikke gjort noe galt

I en pressemelding skriver administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Norge følgende:

«Vi konstaterer at Økokrim avviser Fagforbundets offentlige anmeldelse av Aleris Ungplan & BOI, og ikke har funnet noe grunnlag for å starte etterforsking. Vi tar avvisningen til etterretning. Vi har hele tiden sagt at vi er trygge på kvaliteten på det arbeidet vi gjør og at vi ikke har gjort noe galt.»

Konsulentenes søksmål baserte seg på at de mener seg snytt for store summer etter å ha blitt innleid som enkeltpersonforetak da de i realiteten har vært fast ansatte.

