Opposisjonen i Oslo krever svar fra skolebyråden

– Når hun mener at hun har et samarbeidsproblem med etaten, må hun informere bystyret om dette, sa Saida Begum (H) under onsdagens bystyremøte, skriver Aftenposten.

Det er seks uker siden flere direktører i utdanningsetatens ledergruppe sendte inn et varsel om skolebyråden. Det ble blant annet hevdet at skolebyråden krenker, skremmer og ydmyker ledere i etaten. Thorkildsen har blant annet til Nettavisen uttalt at når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har hun savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført.

I onsdagens spørretime foreslo Begum å lukke møtet, slik at skolebyråden kunne gis anledning til å komme med utfyllende informasjon. Thorkildsen svarte imidlertid at hun først må drøfte med kommuneadvokaten om hva hun kan si. Bakgrunnen er at undersøkelsene, som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) selv håndterer, ennå ikke er avsluttet.

Flere av representantene i bystyrets komité for utdanning stilte seg imidlertid positive til at Thorkildsen kan bli nødt til å svare for uttalelsene i større detalj i et lukket møte der.

– Selvfølgelig vil jeg imøtekomme det, sier skolebyråden.

