Bommotstandere tok over talerstolen i bystyremøte

En av demonstrantene tok over talerstolen i bystyresalen da om lag 50 bommotstandere gikk inn under mandagens møte i bystyret i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad. Til tross for at ordfører Christine Sagen Helgø (H) og en vekter ba aksjonisten Jan Ove Sikveland om å tre ned fra talerstolen, ble han stående.

– Vi vil etterforske om dette er straffbar ordensforstyrrelse, sier politimester Hans Vik i Sørvest politidistrikt til avisen.

Ordføreren uttalte tirsdag at hun ville vurdere å anmelde forholdet, som hun fant totalt uakseptabelt.

– Ingen kan gå inn i et bystyremøte, som er byens øverste demokratiske møte, og ta ordet uten videre. Jeg har vært med i politikken siden 1999 og har aldri opplevd noe lignende, sa Sagen Helgø.

