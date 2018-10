Rapport: Mange barnehager har for få voksne

1. august i år trådte regjeringens nye bemanningsnorm for barnehagene i kraft. Den krever en ansatt per tre småbarn eller seks storbarn.

Rapporten som Klassekampen siterer, er bestilt av Utdanningsforbundet fra konsulentselskapet Rambøll. Et representativt utvalg barnehager er spurt, med 2.261 observasjoner.

Her kommer det fram at i 51 prosent av observasjonene, var det mer enn tre barn per ansatt i småbarnsgrupper, og i 31 prosent av tilfellene var det mer enn seks barn per voksen i storbarnsgrupper. I tillegg var det i en av fem observasjoner ikke pedagogisk personale til stede.

Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet mener tallene i rapporten, som er fra 2017, trolig stemmer med dagens bilde.

– Dette er ikke godt nok. Barnehageeiere er svært kreative når de skal dokumentere at de oppfyller normene. Våre tillitsvalgte rapporterer om barnehager der kjøkkenassistenter regnes inn i grunnbemanningen, eller at styrerassistenter teller med blant de barnehagelærere som skal jobbe direkte med barna, sier hun til Klassekampen.

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) sier bemanningsnormen vil gi flere ansatte i barnehager med lav bemanning, og at barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet.

