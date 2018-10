Vil dekke over Fedje-ubåten

Tidligere har både Fremskrittspartiet og Høyre gått inn for å heve ubåten, noe også Høyre-ordfører Stian Herøy i Fedje kommune hadde håpet på, melder NRK.

– Det er positivt at regjeringen vil bruke penger på ubåten. Så håper jeg at vi klarer å flytte pengene fra tildekking til heving av vraket, sier ordføreren til NRK.

Det er brukt rundt 140 millioner kroner på utredninger om hva man skal gjøre med den tyske ubåten fra andre verdenskrig, som har 67 tonn kvikksølv om bord. Nå håper Samferdselsdepartementet at tildekkingen skal være ferdig til sommeren 2020.

– Det har vært en lang og vanskelig prosess for å endelig avgjøre håndteringen av U-864, og jeg mener man nå må foreta et valg, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Han peker på at tildekking av ubåten er det som er mest risikofritt med tanke på miljøet. Kystverket har selv hele fire ganger anbefalt løsningen med å dekke til ubåten.

Den tyske ubåten U-864 ble torpedert av en britisk ubåt 9. februar 1945, to nautiske mil vest for Fedje i Hordaland. Ubåten brakk i to deler og sank. I 2003 ble den funnet, på 150 meters dyp, lastet med 1.847 kvikksølvbeholdere.

