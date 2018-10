Sp ser muligheten for å stanse fylkesreformen sammen med KrF

– Det er med KrF at Senterpartiet har sterkest verdifellesskap, sier Vedum til Klassekampen, og gjentar det KrF sa om Sp i sin tale til landsstyret i september.

Om KrF-leder Knut Arild Hareide vinner fram og får partiet til å gå til venstre, er Vedum klar for å gå i regjering. Det første han vil gjøre er å endre fylkesreformen, som KrF sikret flertall for i september. Sp ønsker å oppheve tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark og si nei til storfylket Viken.

– Jeg tror denne saken har vært veldig vanskelig for KrF. Nå gjorde de dette, og så kan man gjøre et annet vedtak. Politiske vedtak gjøres om hele tiden. Jeg tror det er mange i KrF som ser at tvangsbruken mot Finnmark ikke er bra, sier han.

Mens Hareide tidligere har sagt til Dagens Næringsliv at han ikke vil avvise at reformen kan komme i spill på nytt, har nestleder Kjell Ingolf Ropstad benektet dette.

Sp-lederen ser imidlertid gode muligheter for å finne sammen med KrF.

– Et av hovedpoengene i talen til Hareide var et angrep på dagens sentraliseringspolitikk, sier Vedum.

