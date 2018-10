Statsbygg vurderer nytt anlegg for radioaktivt avfall

Anlegget for lagring av radioaktivt avfall i Himdalen i Aurskog-Høland fylles opp. Derfor starter nå planleggingen av et nytt anlegg som bør stå klart i 2025.

– Dagens anlegg i Himdalen sto ferdig i 1998, og er allerede 63 prosent fylt opp. Det forventes å bli fullt rundt år 2035, og enda raskere ved en nedbygging av Haldenreaktoren, som nå er besluttet stengt, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Det er Institutt for energiteknikk (IFE) som driver anlegget for lagring og deponi av lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall (KLDRA) i Himdalen. Det er departementet som finansierer driften, mens anlegget eies av Statsbygg.

Det nye anlegget skal, i tillegg til å ta imot dagens avfall, også kunne ta imot avfall fra nedbyggingen av reaktorene i Halden og på Kjeller.

Anlegg til 480 mill.

En rapport departementet har mottatt anbefaler at et nytt KLDRA-anlegg bør stå klart i 2025. Dagens anlegg i Himdalen hadde en planleggings- og byggeperiode på ti år. Det er ikke fastsatt når et nytt anlegg skal stå klart.

Statsbygg har fått i oppdrag i å lage en faglig analyse av hvordan et nytt KLDRA bør utformes og hvor det bør være lokalisert. I utredningsarbeidet tar man utgangspunkt i hele landet, og det skal anbefales inntil seks ulike lokasjoner. Regjeringens anbefaling vil legges fram for Stortinget for endelig vedtak.

En rapport fra 2016 har beregnet kostnaden for et nytt anlegg til 480 millioner kroner. Pengene skal finansieres over statsbudsjettet og ikke kommunens budsjett.

Det nye anlegget skal bygges etter modell av dagens anlegg i Himdalen, og skal ha kapasitet til å ta imot avfall i et 100-årsperspektiv.

