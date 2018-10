Sykepleiere i streik etter meklingsbrudd

Meklingen startet onsdag formiddag med frist til midnatt. Seks timer på overtid kom bekreftelsen om at partene ikke har kommet til enighet.

– Sykepleiere skal sikres samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber. Det nektet motparten å godta, sier forbundsleder Eli Gunhild By i en pressemelding.

– Vårt krav var en lengre lønnsstige med 10- og 16-årstrinn minimum som i KS og med 500.000 kroner etter ti år fra 2019. Kravet var godt innenfor det som er fremforhandlet i andre tariffoppgjør. NSF fremmet også krav om en bedre sykelønnsordning, sier By.

– Godt tilbud

NHO Service og Handel mener NSF sa nei til et bedre tilbud enn det man ellers har fått i årets lønnsoppgjør.

– Vi har strukket oss svært langt for å unngå streik. Norsk Sykepleierforbund fikk i løpet av meklingen tilbud om et bedre oppgjør enn det privat sektor for øvrig har fått. Til tross for dette velger NSF å gå ut i streik. Dette er vanskelig å forstå, sier direktør for arbeidsliv Sigbjørn Mygland i NHO Service og Handel i en pressemelding.

Sykepleierne fikk tilbud om at alle sykepleiere i NHO-bedrifter med minst ti års ansiennitet i lokaloppgjørene skal løftes til samme nivå som sykepleiere det for øvrig er naturlig å sammenligne seg med.

– På toppen av dette tilbød NHO et nytt trinn på ansiennitetsstigen på ti år, der satsene skal avtales ved neste hovedoppgjør.

Første streikeuttak

Rundt 500 sykepleiere er omfattet av pleie- og omsorgsoverenskomsten. Bedriftene som er tatt ut i første fase utfører oppdrag for helseforetakene. 55 sykepleiere ved pasienthoteller, helsesenter og rehabiliteringssenter i seks ulike fylker rammes av første streikeuttak, ifølge forbundet.

Virksomhetene som er omfattet av første streikeuttak, er: Åstveit Helsesenter AS og Eurest Haukeland pasienthotell AS (NSF Hordaland), Eurest Zefyr pasienthotell AS (NSF Nordland), Eurest Ullevål pasienthotell AS (NSF Oslo), Godthaab Helse- og rehabilitering (NSF Akershus), Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (NSF Troms) og Ringen Rehabiliteringssenter AS (NSF Hedmark).

By påpeker at det er stor streikevilje blant sykepleierne og at uttaket er gjort for å ramme motparten økonomisk.

– Vi er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig, sier hun.