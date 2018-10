Tannlegeforeningen: Kutt i tannhelsestønad rammer de mest sårbare

– Disse kuttene rammer ikke deg og meg, men dem som allerede er mest utsatt, sier presidenten i Tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum, til Klassekampen.

Ifølge foreningen kuttes det 61,7 millioner kroner i trygdestønadene til tannhelsebehandling i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Det kommer i tillegg til kutt på 328 millioner kroner som er foretatt så langt i helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sin statsrådsperiode, ifølge en gjennomgang nettstedet Faktisk.no har gjort. Til sammen blir det nærmere 390 millioner kroner i kutt.

– Henger ikke på greip

Mens barn i Norge får tannbehandling dekket av staten fram til de fyller 20 år, må voksne betale selv. Per i dag er det imidlertid 15 sykdommer, tilstander eller skader som gir rett til stønad, dog med egenandel, og den er blitt høyere de siste årene.

Steinum reagerer på at det kuttes i potten, når det blir stadig flere som trenger stønad.

– Antall pasienter som får stønad til tannhelse, har faktisk økt med over 26 prosent i disse årene. Det er bra og vitner om at befolkningen har behov for denne støtten. Likevel svarer Høie på økt behov med å gradvis svekke ordningen ved å underregulere den, sier Steinum.

– Hver enkelt får et dårligere tilbud. Det henger rett og slett ikke på greip, sier hun.

– Betydelig vekst i utbetalingene

Regjeringen ønsker ikke å svare på om kutt i trygdeordningene til tannhelse bryter med løftene i regjeringsplattformen eller Høyres program. Høie har imidlertid understreket at det de siste årene har vært en betydelig vekst i folketrygdens utbetaling av stønad til tannbehandling.

– Dette selv om det er gjort innsparinger gjennom underregulering av takster for tannbehandling. Fra 2013 til 2017 økte utbetalingene med 481 millioner kroner. Samtidig ble andre prioriterte formål på tannhelsefeltet styrket med 114 millioner kroner i årene 2014 til 2018, skrev Høie i en kommentar i flere lokalaviser tidligere i oktober.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet påpeker at regjeringen har økt støtten til personer med tannlegeskrekk og til personer som har vært utsatt for tortur og overgrep. Overfor Klassekampen forklarer hun de økte prisene med at statens satser ikke ble prisjustert mellom 2015 og 2017, og at prisene for tannbehandling i samme periode økte med 9 prosent. Samtidig har ny teknologi og forenklinger av takstsystemet der takster har vært overpriset, ført til at flere takster er blitt nedjustert, sier hun.

