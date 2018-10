Thorkildsen skal «forhøres» av Oslo-politikere

Bakteppet for møtet torsdag ettermiddag er den bitre striden mellom byråden og Utdanningsetaten i Oslo. På et møte i september vedtok komiteen enstemmig å be byråden snarest redegjøre for saken.

I alt har det kommet tre varsler mot Thorkildsen. Hun hevder på sin side at hun er blitt motarbeidet av Utdanningsetaten og skolesjef Astrid Søgnen, og har beskrevet samarbeidsforholdet med etaten som «vanskelig».

– Oppsiktsvekkende

Blant dem som har levert skriftlige spørsmål til Thorkildsen i forkant av komitémøtet, er Høyres Nicolai Langfeldt. Han ber blant annet Thorkildsen komme med konkrete eksempler på hvordan politiske føringer og beslutninger er blitt motarbeidet av Utdanningsetaten.

– Det er oppsiktsvekkende når byråden mener at etaten har møtt henne med «det motsatte av samarbeidsvilje og lagarbeid» og at det finnes flere eksempler på dette, men nå har brukt en måned uten å fortelle komiteen hvilke eksempler det er snakk om, sier Langfeldt til Dagsavisen.

I september gikk de borgerlige partiene i hovedstaden også sammen om et krav om en ekstern gransking av konflikten og varslene mot Thorkildsen, som blant annet omhandler brudd på taushetsplikten.

«Skremmende»

Byrådsleder Raymond Johansen har tidligere slått fast er det er ham som skal håndtere varslersaken.

Det første varslet kom 11. september, like etter at Søgnen fikk beskjed om at hun ikke er ønsket i stillingen etter at hun fyller 67 år i november.

Der blir Thorkildsens oppførsel overfor ansatte beskrevet som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Thorkildsen har vært byråd for oppvekst og kunnskap siden desember 2017.

