Eldre får nasjonalt ombud

– Det er absolutt på tide. Selv om vi har pasient- og brukerombudene i fylkene i dag, får vi nå inn et ombud for de eldre med nasjonalt ansvar og en koordineringsrolle for dem som er i kommunene i dag. Eldre fortjener å bli tatt mer på alvor, sier Michaelsen (Frp) til VG.

Regjeringen foreslår at det nye ombudet skal etableres som en del av den etablerte ombudsordningen i andre halvår 2019 og ha helse- og omsorgstjenester som sitt ansvarsområde.

Fire millioner kroner

Totalt vil det nye tilbudet bestå av to nye årsverk, samt fem nye årsverk til styrking av de lokale ombudene knyttet til tema eldre.

Formålet er å bedre eldreomsorgen.

– Vi som er her i dag, brenner for eldreomsorg, og selv om det ikke er helt avgjort hvor det nasjonale ombudet vil bli plassert, tror jeg dette kommer til å bli veldig bra. Dette er ikke en stilling som blir satt bort i en krok, men et viktig prioriteringsområde for oss. Jeg håper det vil gi uttelling i at det som er viktig for eldre blir løftet opp, sier Michaelsen.

Ansvarsområdet skal være avgrenset til helse- og omsorgstjenester fra stat og kommune, men det foreslås å utvide til også å omfatte den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Forslaget skal ut på høring i høst. Høringsfristen er satt til 2. januar 2019.

